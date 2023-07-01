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В России стартовали продажи новых кроссоверов Honda XR-V 2023

Российские дилеры предлагают такие машины в Мурманске, Тюменской области и Крыму по цене от 2,7 млн рублей.

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Теперь в России можно купить кроссовер Honda XR-V 2023 года.

Внешне и по габаритам модель схожа с Kia Seltos. В Honda XR-V установлен атмосферный 124-сильный четырехцилиндровый двигатель L15B5 объемом 1,5 литра, который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

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Салон автомобиля отделан кожей и оснащен климат-контролем, панорамной крышей, 9-дюймовым экраном мультимедийной системы и беспроводной зарядкой. Также в базовой версии есть система обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль и камера заднего вида.

Цены стартуют от 2,7 млн рублей.

Источник: IXBT

Фото: Honda

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За РулемЛежнин Роман
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