В России стартовали продажи новых кроссоверов Honda XR-V 2023

Российские дилеры предлагают такие машины в Мурманске, Тюменской области и Крыму по цене от 2,7 млн рублей.

Теперь в России можно купить кроссовер Honda XR-V 2023 года.

Внешне и по габаритам модель схожа с Kia Seltos. В Honda XR-V установлен атмосферный 124-сильный четырехцилиндровый двигатель L15B5 объемом 1,5 литра, который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Салон автомобиля отделан кожей и оснащен климат-контролем, панорамной крышей, 9-дюймовым экраном мультимедийной системы и беспроводной зарядкой. Также в базовой версии есть система обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль и камера заднего вида.

Цены стартуют от 2,7 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT

Фото: Honda