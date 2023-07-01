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Volvo совместно с Dirac сделали аудиосистему Polestar 3 исключительнойVolvo совместно с Dirac сделали аудиосистему Polestar 3 исключительной
Покупатели Polestar 3 получат незабываемые...

Volvo совместно с Dirac сделали аудиосистему Polestar 3 исключительной

Покупатели Polestar 3 получат незабываемые ощущения от звуковой системы Bowers and Wilkins с колоссальной мощностью 1610 Вт и 25 отдельными динамиками.

За РулемОбновленные Volvo станут умнее. Скоро

Polestar 3 будет особенным автомобилем не только ввиду значительных инвестиций в трансмиссию, но и по причине сотрудничества шведского автопроизводителя с Dirac для создания действительно мощной звуковой системы.

Система включает в себя Dirac Opteo Professional – решение, которое обеспечивает превосходное качество звука во всем автомобиле.

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Компания Dirac представила запатентованную технологию, называемую коррекцией импульсной характеристики смешанной фазы с несколькими входами и выходами. Как сообщает Ларс Карлссон, генеральный директор Dirac Automotive Audio, эта технология позволяет создаnm более насыщенные, сбалансированные и динамичные звуки для каждого сиденья, устраняя грязные или гулкие шумы, часто слышимые в автомобилях.

Фото: Polestar

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За РулемЛежнин Роман
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