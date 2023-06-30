В мае этого года Россия выпустила в 11 раз больше машин, чем в мае 2022-го

Конец весны ожидаемо показал продолжающийся рост российского автопрома.

Производство легковушек в России в мае 2023 года выросло в 11 раз по сравнению с маем прошлого года. А именно – до 42,2 тысяч собранных машин. Кстати, это больше, чем и месяцем ранее: в мае выпущено в 1,6 раза (на 59,7%) больше машин, чем в апреле.

Об этом источник сообщает со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). Уточняется, что за пять месяцев 2023 года в стране произведено 155 тысяч легковых машин. Это все еще на 42% меньше, чем годом ранее, но положительная динамика налицо.

Нынешнее восстановление из месяца в месяц (и особенно – в сравнении с прошлым годом) легко объяснимо. После начала СВО весной 2022 года мировые автоконцерны прекратили поставки автокомпонентов, парализуя российскием производства.

В прошлом мае автопром достиг дна: было собрано чуть более 3,7 тысячи легковых машин, это на 97% меньше, чем в мае 2021-го. Затем, после налаживания новых логистических цепочек, отрасль начала оживать.

Согласно приведенным данным, также постепенно восстанавливаются производства грузовиков, автобусов, двигателей внутреннего сгорания.

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Источник: Интерфакс

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС