Премиум-круизеры Harley-Davidson CVO Street Glide и Road Glide 2023 года выпуска

Компания Harley-Davidson представила информацию о своих новых моделях CVO следующего поколения и новом двигателе Milwaukee-Eight VVT 121.

Основные обновления коснулись обеих моделей CVO. Они оснащены новым двигателем Milwaukee-Eight 121ci V-twin, который обладает большей мощностью и развивает 115 л.с. при 4500 об/мин и 185 Нм крутящего момента при 3000 об/мин. Он также использует систему изменения фаз газораспределения (VVT). Двигатель M-8 121 имеет переработанные головки блока цилиндров, которые уменьшают передачу тепла водителю.

В дополнение к новому двигателю круизеры премиум-класса получили обновленный дизайн обтекателя, обновленную подвеску, переключаемые режимы езды и большой 12,3-дюймовый TFT-дисплей с новой операционной системой Skyline.

CVO Street Glide и Road Glide оснащены новой подвеской с перевернутой 47-мм вилкой Showa и парой амортизаторов Showa Emulsion на заднем колесе. Тормозная система также была улучшена с помощью передних дисков большего диаметра и суппортов Brembo. Также можно выбрать режим езды с различными настройками двигателя, торможения двигателем, ABS и контроля тяги. Обе модели CVO оснащены аудиосистемами Rockford Fosgate Stage II.

Мотоциклы будут доступны в автосалонах с середины июля по базовой цене MSRP в 42 999 долларов за темно-платиновый цвет. Двухцветная схема окраски Orange Whiskey Neat / Raven Metallic будет стоить дополнительные 6000 долларов, что повысит цену до 48 999 долларов.

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Источник и фото: журнал «Мото»