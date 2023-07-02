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4 из 5 новых автомобилей в Белоруссии — Geely4 из 5 новых автомобилей в Белоруссии — Geely
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4 из 5 новых автомобилей в Белоруссии — Geely

Практически весь белорусский рынок представлен автомобилями одной марки. При этом свободных машин в продаже практически нет, хочешь купить — в очередь.

За РулемНовый Geely вместо Toyota и Hyundai – цены

Geely полностью захватила белорусский рынок: в стране за 5 месяцев текущего года продано 4300 новых авто Geely — почти столько же, сколько было продано за весь прошлый год.

Очевидно, такие продажи китайской марке обеспечил уход из страны западных брендов, таких как Renault с ее доступными седанами, хэтчбеками и кроссоверами. Lada также не смогла закрепиться на местном рынке ввиду малого количества произведенных машин. Поэтому сейчас четыре из пяти новых авто, продаваемых в Белоруссии, носят марку Geely.

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Помимо прочего, просто купить машину не получится, так как свободных авто в наличии практически нет. Получить свой автомобиль возможно только спустя пару месяцев после внесения предоплаты.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
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Фото:За Рулем«За рулем»
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