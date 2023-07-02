4 из 5 новых автомобилей в Белоруссии — Geely
Geely полностью захватила белорусский рынок: в стране за 5 месяцев текущего года продано 4300 новых авто Geely — почти столько же, сколько было продано за весь прошлый год.
Очевидно, такие продажи китайской марке обеспечил уход из страны западных брендов, таких как Renault с ее доступными седанами, хэтчбеками и кроссоверами. Lada также не смогла закрепиться на местном рынке ввиду малого количества произведенных машин. Поэтому сейчас четыре из пяти новых авто, продаваемых в Белоруссии, носят марку Geely.
Помимо прочего, просто купить машину не получится, так как свободных авто в наличии практически нет. Получить свой автомобиль возможно только спустя пару месяцев после внесения предоплаты.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен