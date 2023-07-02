На Aston Martin будут ставить детали китайской Geely
Aston Martin будет закупать детали у Geely ради сокращения расходов и ускорения выхода новых моделей.
По словам руководителя отдела разработки Aston Martin Роберто Федели, первыми деталями Geely станут кресла и запчасти для климатических установок. Но список будет расширяться.
Компания сейчас предпринимает серьезные усилия для ускорения и удешевления разработки новых моделей. Как подсчитали в Aston Martin, только Geely может помочь сократить список нынешних поставщиков на 30%.
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Напомним, в сентябре прошлого года Geely купила 7,6% акций компании Aston Martin. Недавно Geely нарастила свой пакет акций Aston Martin с 7,6 до 17%.
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Источник: IXBT
Фото: Aston Martin
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