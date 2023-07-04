В России выпустили новый трактор

Завод «ДСТ-Урал» расширил ассортимент спецтехники, выпустив свой первый сельскохозяйственный трактор.

Сельскохозяйственный трактор FT80 будет представлен на выставке «Всероссийский день поля», которая пройдет в Казани 6-9 июля. Новинка предназначена для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы. Она может осуществлять посев зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов.

FT80 оборудован двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 л. с. в стандартном исполнении, но опционально может комплектоваться агрегатами ЯМЗ-7511 (400 л. с.) и ЯМЗ-652 (412 л. с). Несущая рама трактора выполнена из высокопрочной стали.

Экономичность достигается благодаря гидрообъемной трансмиссии (две пары гидронасос-гидромотор) с электронным управлением, позволяющей бесступенчато изменять скорость и тягу трактора.

Управление движением и навесным оборудованием – при помощи джойстиков. В базовом оснащении есть климатическая система в кабине оператора, передний тяговый крюк и бронезащита днища.

Источник и фото: журнал «Рейс»