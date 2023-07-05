Конкурент ГАЗели из Китая: стартовали продажи

В Китае начали продавать Linxys Gold Card, который производит совместное предприятие SAIC-GM-Wuling.

Внешне и по характеристикам Linxys Gold Card очень схож с нашей ГАЗелью во всем, кроме цены: базовая версия Linxys Gold Card с мотором 1,6 литра (163 л. с.) и бортовым кузовом длиной 3,5 метра стоит от 89 900 юаней (1 060 000 рублей).

Базовая комплектация может похвастать LED-фарами, электростеклоподъемниками, кондиционером, системой мультимедиа, USB-портами, центральным замком, антипробуксовочной системой, ABS+EBD, системой динамической стабилизации, помощником при движении в гору и ЖК-дисплеем на приборной панели. Объем топливного бака – 45 литров.

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Источник и фото: журнал «Рейс»