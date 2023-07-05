«Урал» расширяет производство грузовиков

На Уральском автомобильном заводе запущено строительство нового сборочного корпуса, благодаря которому удастся нарастить производство на 5500 единиц.

В честь запуска строительства нового сборочного корпуса в Челябинской области был торжественно заложен «памятный» камень. Планируемый объем выпуска на данных мощностях составляет 5500 автомобилей в год.

На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Миасского городского округа Егор Ковальчук и представители регионального правительства.

Комплекс будет состоять из зоны хранения и складов, участка сборки автомобилей, экспедиции с зоной разгрузки, встроенных бытовых и технических помещений и склада ГСМ. Производство обеспечит 1200 новых рабочих мест.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: журнал «Рейс»

Фото: УралАЗ