«Урал» расширяет производство грузовиков
В честь запуска строительства нового сборочного корпуса в Челябинской области был торжественно заложен «памятный» камень. Планируемый объем выпуска на данных мощностях составляет 5500 автомобилей в год.
На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Миасского городского округа Егор Ковальчук и представители регионального правительства.
Комплекс будет состоять из зоны хранения и складов, участка сборки автомобилей, экспедиции с зоной разгрузки, встроенных бытовых и технических помещений и склада ГСМ. Производство обеспечит 1200 новых рабочих мест.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: УралАЗ
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