Беспилотные грузовики начали применять на деле

Беспилотные грузовики компании X5 Group первыми начали курсировать по платной трассе М-11 «Нева».

Торговая компания X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») первой в России начала осуществлять реальные поставки товара в торговые сети с помощью беспилотной модификации автомобиля КАМАЗ-54901 с полуприцепом-рефрижератором объемом 20 тонн. Полуприцеп обеспечивает оптимальный температурный режим для большого количества скоропортящихся товаров.

Однако грузовик все равно не пуст: по трассе он едет с поддержкой инженера-водителя, а в конце пути полуприцеп перецепляют на обычный тягач для перевозки груза по городу в конечный пункт назначения.

На первом этапе ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять по одному такому беспилотному грузовику.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: X5 Group