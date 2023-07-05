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Беспилотные грузовики начали применять на деле

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Торговая компания X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») первой в России начала осуществлять реальные поставки товара в торговые сети с помощью беспилотной модификации автомобиля КАМАЗ-54901 с полуприцепом-рефрижератором объемом 20 тонн. Полуприцеп обеспечивает оптимальный температурный режим для большого количества скоропортящихся товаров.

Однако грузовик все равно не пуст: по трассе он едет с поддержкой инженера-водителя, а в конце пути полуприцеп перецепляют на обычный тягач для перевозки груза по городу в конечный пункт назначения.

На первом этапе ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять по одному такому беспилотному грузовику.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: X5 Group

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За РулемЛежнин Роман
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