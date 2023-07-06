Как завод «Урал» утоляет кадровый голод?
Для восполнения нехватки кадров на Уральском автомобильном заводе открыли многофункциональный Центр по трудоустройству и развитию персонала.
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Миасcкого городского округа Егор Ковальчук и генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев. Задача центра – ускорить и облегчить процедуру трудоустройства, начиная от ознакомления соискателей со списком открытых вакансий, подачи заявки, процедуры собеседования и оформления всех документов. Студенты, заинтересованные в прохождении практики также могут обратиться в центр. А бывшим сотрудникам и ветеранам в центре помогут получить необходимые справки.
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По словам генерального директора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева, жизнь сотрудника на предприятии начинается и заканчивается отделом кадров: «Мы создали этот центр, чтобы у человека при первой встрече с АЗ «Урал» остались лишь положительные впечатления, чтобы он понял, что пришел работать на серьезное современное предприятие. В сегодняшней ситуации нехватки кадров при выборе места работы это может быть решающим».
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: УралАЗ
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