Новый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 года
Hyundai Motor America опубликовала список новых моделей, планируемых к выпуску. Среди них оказался Hyundai Tucson 2024 модельного года.
Новая модель претерпела множество изменений. У старшей версии N Line 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 241 Нм был заменен гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбированного двигателя мощностью 180 л.с. с 264 Нм крутящего момента.
Что касается внешности, Tucson 2024 получил расширенную палитру цветов, а также дополнительные подушки безопасности для задних пассажиров, преднатяжители задних ремней безопасности и ограничители нагрузки. В старших комплектациях будет доступен двухзонный климат-контроль с системой предотвращения запотевания.
Появился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Дополнительные подробности будут объявлены позже.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: IXBT
Фото: Hyundai
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Hyundai Tucson
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!