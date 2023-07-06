Новый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 года

Hyundai Motor America опубликовала список новых моделей, планируемых к выпуску. Среди них оказался Hyundai Tucson 2024 модельного года.

Новая модель претерпела множество изменений. У старшей версии N Line 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 241 Нм был заменен гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбированного двигателя мощностью 180 л.с. с 264 Нм крутящего момента.

Что касается внешности, Tucson 2024 получил расширенную палитру цветов, а также дополнительные подушки безопасности для задних пассажиров, преднатяжители задних ремней безопасности и ограничители нагрузки. В старших комплектациях будет доступен двухзонный климат-контроль с системой предотвращения запотевания.

Дополнительные подробности будут объявлены позже.

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Источник: IXBT

Фото: Hyundai