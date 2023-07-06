#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 годаНовый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 года
Hyundai Motor America опубликовала список новых...
Грузовики МАЗ планируют производить в РоссииГрузовики МАЗ планируют производить в России
Россия и Белоруссия ведут переговоры о...
В России будут штрафовать и лишать прав за агрессивное вождениеВ России будут штрафовать и лишать прав за агрессивное вождение
Законопроект об установлении административной...

Новый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 года

Hyundai Motor America опубликовала список новых моделей, планируемых к выпуску. Среди них оказался Hyundai Tucson 2024 модельного года.

За РулемНовый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Новая модель претерпела множество изменений. У старшей версии N Line 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 241 Нм был заменен гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбированного двигателя мощностью 180 л.с. с 264 Нм крутящего момента.

Что касается внешности, Tucson 2024 получил расширенную палитру цветов, а также дополнительные подушки безопасности для задних пассажиров, преднатяжители задних ремней безопасности и ограничители нагрузки. В старших комплектациях будет доступен двухзонный климат-контроль с системой предотвращения запотевания.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Дополнительные подробности будут объявлены позже.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: IXBT

Фото: Hyundai

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Tucson

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв