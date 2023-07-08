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Mitsubishi анонсировала абсолютно новый компактный кроссоверMitsubishi анонсировала абсолютно новый компактный кроссовер
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Mitsubishi анонсировала абсолютно новый компактный кроссовер

Премьера состоится 10 августа на международном автосалоне GAIKINDO в Индонезии.

За РулемMitsubishi анонсировала новый пикап L200 – есть фото и видео

Это абсолютно новая модель, которая будет иметь четыре режима вождения, включая новый режим Wet, который ранее не был доступен в автомобилях Mitsubishi.

Японский автопроизводитель представил тизер и концептуальное видео Dynamic Sound, разработанные совместно с корпорацией Yamaha.

За Рулем

Новый компактный кроссовер будет иметь клиренс в 222 мм и четыре режима вождения: Normal, Wet, Gravel и Mud. Особенно интересен новый режим Wet, который поможет водителям сохранить контроль над автомобилем на дорогах во время сильного дождя. Первым регионом, где этот новый SUV появится на рынке, станет Юго-Восточная Азия.

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Автомобиль был разработан с учётом особенностей эксплуатации в этом регионе и прошёл несколько этапов испытаний в различных дорожных и погодных условиях.


Источник: IXBT

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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