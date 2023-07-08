Брутальный Ford Bronco в стиле «Барби»

Bayshore Automotive представила уникальный Ford Bronco, созданный в честь выхода голливудского фильма «Барби».

Ford Barbie Dream Bronco 2023 был представлен перед премьерой фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Несмотря на «девчачий» цвет, характеристики внедорожника не только не изменились, а даже улучшились.

Он получил новые 20-дюймовые колесные диски и расширители колесных арок, силовые бамперы и накладки на пороги. Игривое настроение осталось только у ходовых огней – они способны менять цвет.

Салон обтянут белой кожей, есть два ЖК-монитора спереди, круиз-контроль с управлением на рулевом колесе и поддержка Apple Carplay.

Что касается технических характеристик, Барби-внедорожник получил 2,7-литровый турбированный двигатель V6 Ecoboost, а также частичный и постоянный полный привод.

Розовый внедорожник от Bayshore Automotive оценили в 89 890 долларов.

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Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com