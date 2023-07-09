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Первый автомобиль от Apple: грядет что-то революционное

Компания работает над совершенно новой акустической системой для автомобиля.

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Apple для достижения цели будут использовать сразу несколько полученных патентов.

Первый патент описывает систему динамиков в подголовниках, которые настраивают звук, исходя из положения головы человека.

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Второй патент описывает систему с динамиками в дверях автомобиля. Система настраивает звук в зависимости от расположения дверей, открыты они или закрыты.

Последний патент описывает систему ориентации звуковой сцены для закрытых помещений, а именно автомобиля. Она создана для того, чтобы все находящиеся в машине люди слышали одинаково качественный звук.

Инновационный звук от Apple в машине это хорошо, но будет ли что-то, помимо этого, говорить пока рано.

Источник: IXBT

Фото: Apple

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За РулемЛежнин Роман
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