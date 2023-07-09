Первый автомобиль от Apple: грядет что-то революционное
Компания работает над совершенно новой акустической системой для автомобиля.
Apple для достижения цели будут использовать сразу несколько полученных патентов.
Первый патент описывает систему динамиков в подголовниках, которые настраивают звук, исходя из положения головы человека.
Появился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Второй патент описывает систему с динамиками в дверях автомобиля. Система настраивает звук в зависимости от расположения дверей, открыты они или закрыты.
Последний патент описывает систему ориентации звуковой сцены для закрытых помещений, а именно автомобиля. Она создана для того, чтобы все находящиеся в машине люди слышали одинаково качественный звук.
Инновационный звук от Apple в машине это хорошо, но будет ли что-то, помимо этого, говорить пока рано.
- За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT
Фото: Apple
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0