BYD совместно с Mercedes-Benz представил новый кроссовер

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За РулемBYD Yangwang U8 – новый китайский внедорожник с «секретом»

Denza N7 построен на основе обновлённой версии электронной платформы BYD 3.0. Он доступен в двух вариациях: в одномоторном и двухмоторном исполнении, мощностью 217 л.с. и 312 л.с., соответственно. Обе версии оснащены аккумуляторной батареей Blade ёмкостью 392 кВт•ч. Запас хода по циклу CLTC составляет 630 км, а время разгона от 0 до 100 км/ч — 3,9 секунды. Быстрая зарядка с максимальной мощностью в 230 кВт позволят проехать 350 км за 15 минут.

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Denza N7 предлагает собственную операционную систему, 17,3-дюймовый экран с разрешением 2K на платформе Qualcomm. Автомобиль оснащён системой адаптивной подвески BYD DiSus-A и будет поддерживать обновления Huawei HarmonyOS.

За Рулем

Поставки планируются в середине июля. Стоимость стартует от 41 600 долларов.

Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com

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За РулемЛежнин Роман
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