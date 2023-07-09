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Geely утратила свою популярность в России

В топ-10 самых популярных моделей июня на авторынке четыре Haval, три Lada и ни одного Geely

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Всего за месяц, согласно статистике АЕБ, было продано 87,4 тысяч авто Geely. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в топ-10 самых ходовых моделей не оказалось ни одной Geely — ни Coolray, ни Atlas Pro, ни Tugella.

В целом июньский рейтинг выглядит следующим образом: Lada Granta, Lada Niva, Haval Jolion, Lada Vesta, Haval F7, Changan CS55, УАЗ «Патриот», Haval Dargo, Changan CS35 Plus и Haval F7x.

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В АЕБ отмечают, что в июне было продано 87,4 тыс. автомобилей — против 49,9 тыс. авто в июне 2022 года. При этом реализовано 27,8 тыс. авто Lada, 8.3 тыс. Haval, 4,6 тыс. автомобилей ГАЗ (статистка включает лёгкие коммерческие автомобили), 3,6 тыс. авто Changan и 3,4 тыс. автомобилей УАЗ.

Источник: IXBT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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