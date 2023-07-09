В Сеть попали снимки Porsche Cayenne 2026 года

Однако вполне возможно, что к началу продаж внешность автомобиля кардинально изменится.

Компания Porsche в настоящее время работает над завершением разработки электромобиля Porsche Macan EV. Тем временем в Сети появились первые фотографии электрического Cayenne 2026 года. Фотографы отмечают, что прототип имеет расширенные крылья, уникальный передний бампер с центральным блоком датчиков, который окружен большими воздухозаборниками, а также более широкие колеса, чем у Macan EV.

Автомобиль будет иметь литий-ионный аккумулятор емкостью около 100 кВтч, а также систему полного привода с двумя двигателями, общей мощностью около 603 л.с. Заявленный запас хода составит около 500 км, кроссовер также будет поддерживать 800-вольтовую зарядку.

По информации Carscoops, тестовая версия, которую мы видим сейчас, имеет кузов, который совсем не похож на предполагаемый финальный вариант.

Электромобиль Cayenne появится примерно через два года после Porsche Macan EV и за год до нового флагманского внедорожника Porsche K1. Cayenne получит ту же технологию векторизации крутящего момента и систему управления четырьмя колесами, как у Macan и Audi Q6 E-tron.

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Источник, фото: Carscoops