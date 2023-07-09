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Эталонный внедорожник на примере GMC Canyon

В США представлен GMC Canyon 2024 AT4X AEV Edition с увеличенным клиренсом, блокировками и 8-ступенчатым автоматом.

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Данная версия примечательна, в первую очередь, значительно увеличенным клиренсом, он составил 310 мм. По сравнению с обычной версией, клиренс GMC Canyon AT4X больше на 76 мм, а в этой версии пикап еще дополнительно подняли на 40 мм над землей.

За Рулем

Автомобиль также получили другие доработки, необходимые для бездорожья: 35-дюймовые внедорожные шины, расширители колёсных арок и пять пластин из сверхпрочной стали, защищающие снизу рулевой механизм, трансмиссию, топливный бак и даже задний дифференциал.

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Что касается двигателя, автомобиль не подвергся изменениям. Он работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом». В нем так же остался полный привод с тремя блокировками и турбированный бензиновый двигатель объемом 2,7 л мощностью 314 л.с.

За Рулем

Стоимость GMC Canyon 2024 AT4X AEV Edition предположительно будет составлять 60 тыс. долларов.

Источник: IXBT

Фото: GMC

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За РулемЛежнин Роман
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