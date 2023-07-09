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Отчеты «Автотеки» теперь доступны и для мотоциклов

Популярный сервис частных объявлений «Авито» запустил новую функцию в сервисе «Автотека», позволяющую проверять мотоциклы.

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Проверить мотоцикл можно по широкому списку параметров: от реального состояния до штрафов и отзывных кампаний. Как отмечают разработчики, новый тип отчётов поможет пользователям оценить реальное состояние мотоцикла, определить критичность найденных недочётов, получить дополнительные аргументы для торга и, как следствие, принять более взвешенное решение о покупке.

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Список параметров, по которым формируется отчет «Автотеки», не отличается от отчетов для автомобилей и включает в себя:

  • участие в ДТП;
  • реальный пробег;
  • расчёт стоимости ремонта мотоцикла;
  • историю эксплуатации;
  • историю техосмотров;
  • штрафы;
  • проверку ограничений;
  • количество владельцев по ПТС;
  • факт участия в аварийных аукционах мотоциклов;
  • факт нахождения в залоге и розыске;
  • данные о наличии полиса ОСАГО;
  • информацию о прохождении таможни;
  • отзывные кампании.

Источник: IXBT

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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