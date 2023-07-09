Отчеты «Автотеки» теперь доступны и для мотоциклов

Популярный сервис частных объявлений «Авито» запустил новую функцию в сервисе «Автотека», позволяющую проверять мотоциклы.

Проверить мотоцикл можно по широкому списку параметров: от реального состояния до штрафов и отзывных кампаний. Как отмечают разработчики, новый тип отчётов поможет пользователям оценить реальное состояние мотоцикла, определить критичность найденных недочётов, получить дополнительные аргументы для торга и, как следствие, принять более взвешенное решение о покупке.

Список параметров, по которым формируется отчет «Автотеки», не отличается от отчетов для автомобилей и включает в себя:

участие в ДТП;

реальный пробег;

расчёт стоимости ремонта мотоцикла;

историю эксплуатации;

историю техосмотров;

штрафы;

проверку ограничений;

количество владельцев по ПТС;

факт участия в аварийных аукционах мотоциклов;

факт нахождения в залоге и розыске;

данные о наличии полиса ОСАГО;

информацию о прохождении таможни;

отзывные кампании.

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Источник: IXBT

Фото: Unsplash