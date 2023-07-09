Отчеты «Автотеки» теперь доступны и для мотоциклов
Популярный сервис частных объявлений «Авито» запустил новую функцию в сервисе «Автотека», позволяющую проверять мотоциклы.
Проверить мотоцикл можно по широкому списку параметров: от реального состояния до штрафов и отзывных кампаний. Как отмечают разработчики, новый тип отчётов поможет пользователям оценить реальное состояние мотоцикла, определить критичность найденных недочётов, получить дополнительные аргументы для торга и, как следствие, принять более взвешенное решение о покупке.
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Список параметров, по которым формируется отчет «Автотеки», не отличается от отчетов для автомобилей и включает в себя:
- участие в ДТП;
- реальный пробег;
- расчёт стоимости ремонта мотоцикла;
- историю эксплуатации;
- историю техосмотров;
- штрафы;
- проверку ограничений;
- количество владельцев по ПТС;
- факт участия в аварийных аукционах мотоциклов;
- факт нахождения в залоге и розыске;
- данные о наличии полиса ОСАГО;
- информацию о прохождении таможни;
- отзывные кампании.
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Источник: IXBT
Фото: Unsplash
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