Представлен Citroen, который может ездить на этаноле

Представлен обновленный Citroen C4 Cactus для стран Южной Америки. Он может работать как на бензине, так и на этаноле.

Citroen C4 Cactus это довольно устаревшая модель и в Европе она уже давно снята с производства. Однако в Южной Америке автомобиль пользуется настолько устойчивым спросом, что в Бразилии и Аргентине вышла слегка обновленная версия приподнятого хетчбэка.

Изменения, в основном, косметические. На кузове появились оранжевые акценты, в гамму добавились колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов с новым дизайном, в салоне – более крупный 10-дюймовый экран медиасистемы, беспроводная зарядка для смартфона и три дополнительных порта USB.

Помимо косметики в топовых версиях теперь 6 подушек безопасности, а также добавлен ряд систем помощи водителю и фирменная система Grip Control для езды по бездорожью (хотя полного привода нет).

Устанавливается два варианта 1,6-литрового двигателя: атмосферный мощностью 120 л.с. и турбированный на 173 л.с. Особенностью мотора является возможность работы как на бензине, так и на этаноле. В Бразилии он сочетается с 6-ступенчатым «автоматом», а в Аргентине в базовой версии – 5-ступенчатая МКПП. Цены в пересчете на рубли – 2-2,8 млн в зависимости от рынка (в Аргентине сильно дороже).

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Источник: IXBT

Фото: Citroen