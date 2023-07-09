Представлен Citroen, который может ездить на этаноле
Citroen C4 Cactus это довольно устаревшая модель и в Европе она уже давно снята с производства. Однако в Южной Америке автомобиль пользуется настолько устойчивым спросом, что в Бразилии и Аргентине вышла слегка обновленная версия приподнятого хетчбэка.
Изменения, в основном, косметические. На кузове появились оранжевые акценты, в гамму добавились колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов с новым дизайном, в салоне – более крупный 10-дюймовый экран медиасистемы, беспроводная зарядка для смартфона и три дополнительных порта USB.
Помимо косметики в топовых версиях теперь 6 подушек безопасности, а также добавлен ряд систем помощи водителю и фирменная система Grip Control для езды по бездорожью (хотя полного привода нет).
Устанавливается два варианта 1,6-литрового двигателя: атмосферный мощностью 120 л.с. и турбированный на 173 л.с. Особенностью мотора является возможность работы как на бензине, так и на этаноле. В Бразилии он сочетается с 6-ступенчатым «автоматом», а в Аргентине в базовой версии – 5-ступенчатая МКПП. Цены в пересчете на рубли – 2-2,8 млн в зависимости от рынка (в Аргентине сильно дороже).
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Источник: IXBT
Фото: Citroen
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Отзывы о Citroen C4 (6)
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю