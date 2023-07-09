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В России представлен легкий и компактный разведывательный дрон

Холдинг «Швабе», входящий в состав Ростеха, разработал инновационный беспилотный летательный аппарат, оснащенный тепловизионной камерой. Этот дрон можно использовать как днем, так и ночью, а также в условиях тумана и задымления.

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Публичная презентация нового квадрокоптера вертолетного типа БПЛА-400Т состоится на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которая пройдет с 10 по 13 июля 2023 года. Уникальной особенностью этого устройства является наличие тепловизионной камеры, которая позволяет использовать дрон в любое время суток и в сложных погодных условиях. Беспилотный летательный аппарат идеально подходит как для военных, так и для гражданских целей, например, для поиска пропавших людей в труднодоступных местах.

Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, подчеркнул, что данный дрон имеет вес немного более полутора килограммов и может работать без подзарядки около часа. Кроме того, он обладает стабильной связью с оператором, защищенной от помех. Эта разработка идеально подходит для разведки и целеуказания, что особенно важно в зоне СВО.

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Кроме того, сотрудники МЧС и лесоохраны могут воспользоваться этим беспилотником для выполнения своих задач. Производитель имеет достаточные мощности для выпуска нескольких тысяч экземпляров БПЛА-400Т в год. Кроме того, планируется модернизация этого беспилотника, которая позволит значительно увеличить его радиус действия и сделать модификацию более устойчивой к средствам РЭБ.

Источник: IXBT

Фото: Ростех

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За РулемЛежнин Роман
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