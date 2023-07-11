Стала известна предварительная стоимость кроссовера Evolute i-Sky

Новинка появится у дилеров уже в следующем месяце.

В четвертом квартале планируется начать полномасштабную реализацию кроссоверов Evolute i-Sky, выпуск которых организован на липецком заводе «Моторинвест». Старт продаж намечен на август, сообщил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

При этом точная стоимость новинки пока неизвестна, есть лишь предварительная цифра.

«Мы надеемся, что будет до 4 млн рублей с учетом субсидий, которые сейчас получают наши покупатели по программе кредитования, поддержки кредитных программ», – сообщил Резников.

Бренд Evolute представил свой новый электрокроссовер i-Sky и сообщил подробные данные о его характеристиках и комплектации весной этого года.

Evolute i-Sky является переименованным кроссовером Dongfeng Forthing Thunder. В России кроссовер будет продаваться с 204-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 85,9 кВт∙ч. Заявленный запас хода – более 500 км.

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Источник: ТАСС

Фото: Evolute