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Стала известна предварительная стоимость кроссовера Evolute i-Sky

Новинка появится у дилеров уже в следующем месяце.

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В четвертом квартале планируется начать полномасштабную реализацию кроссоверов Evolute i-Sky, выпуск которых организован на липецком заводе «Моторинвест». Старт продаж намечен на август, сообщил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

При этом точная стоимость новинки пока неизвестна, есть лишь предварительная цифра.

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«Мы надеемся, что будет до 4 млн рублей с учетом субсидий, которые сейчас получают наши покупатели по программе кредитования, поддержки кредитных программ», – сообщил Резников.

Бренд Evolute представил свой новый электрокроссовер i-Sky и сообщил подробные данные о его характеристиках и комплектации весной этого года.

Evolute i-Sky является переименованным кроссовером Dongfeng Forthing Thunder. В России кроссовер будет продаваться с 204-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 85,9 кВт∙ч. Заявленный запас хода – более 500 км.

Источник: ТАСС

Фото: Evolute

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