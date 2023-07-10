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Причина – в ослаблении курса рубля.

Начались продажи кроссовера Subaru Forester – цены

Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 литра.

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Обновленный Subaru Forester поступил в продажу в Китае, откуда он может поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Цены известны, но в нашей стране они будут выше в полтора-два раза.

Внутренняя часть решетки радиатора стала черной, как и задний спойлер, и появились 18-дюймовые колеса. Кроссовер предлагается в пяти цветах: черном Pearlescent Gem Black, белом Crystal Pearly White, серебристом Dazzling Ice Silver, синем Skyline Pearly Blue и зеленом Field Deep Green.

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В салоне перемен не заметно. Установлены кожаные сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях и обогревом. В версии 2.5i AWD EyeSight также есть обогрев задних сидений. В базе предлагается 8-дюймовый экран мультимедиа.

За Рулем

2,5-литровый горизонтально-оппозитный двигатель имеет мощность 168 лошадиных сил и 252 Нм. Расход топлива составляет 7,5 л на 100 км. У двухлитрового мотора мощность 154 лошадиных силы и 196 Нм. Оба двигателя работают в паре с вариатором.

За Рулем

Forester сохранил систему постоянного полного привода, которая автоматически распределяет крутящий момент между передней и задней осями, в зависимости от дорожных условий.

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Кроссовер имеет внушительный дорожный просвет 220 мм. Угол въезда составляет 21,5°, а угол съезда – 25,8°.

Стоимость обновленного кроссовера Subaru Forester в Китае начинается от отметки 223 800 юаней (2,83 млн рублей). Цены на машину с 2,5-литровым мотором пока не объявлены – в продажу она поступит в сентябре.

Фото: Subaru

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.

+13