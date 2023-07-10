Начались продажи кроссовера Subaru Forester – цены

Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 литра.

Обновленный Subaru Forester поступил в продажу в Китае, откуда он может поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Цены известны, но в нашей стране они будут выше в полтора-два раза.

Внутренняя часть решетки радиатора стала черной, как и задний спойлер, и появились 18-дюймовые колеса. Кроссовер предлагается в пяти цветах: черном Pearlescent Gem Black, белом Crystal Pearly White, серебристом Dazzling Ice Silver, синем Skyline Pearly Blue и зеленом Field Deep Green.

В салоне перемен не заметно. Установлены кожаные сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях и обогревом. В версии 2.5i AWD EyeSight также есть обогрев задних сидений. В базе предлагается 8-дюймовый экран мультимедиа.

2,5-литровый горизонтально-оппозитный двигатель имеет мощность 168 лошадиных сил и 252 Нм. Расход топлива составляет 7,5 л на 100 км. У двухлитрового мотора мощность 154 лошадиных силы и 196 Нм. Оба двигателя работают в паре с вариатором.

Forester сохранил систему постоянного полного привода, которая автоматически распределяет крутящий момент между передней и задней осями, в зависимости от дорожных условий.

Кроссовер имеет внушительный дорожный просвет 220 мм. Угол въезда составляет 21,5°, а угол съезда – 25,8°.

Стоимость обновленного кроссовера Subaru Forester в Китае начинается от отметки 223 800 юаней (2,83 млн рублей). Цены на машину с 2,5-литровым мотором пока не объявлены – в продажу она поступит в сентябре.

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Фото: Subaru