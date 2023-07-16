Роботы обеспечат безопасность в школах США
В рамках проекта школьный кампус круглосуточно и без выходных патрулирует робот, который имеет четыре колеса и превышает полтора метра в высоту. Вес робота составляет около 180 кг. Для наблюдения за окружающей обстановкой робот оснащен камерами, которые позволяют ему осуществлять обзор в 360 градусов. Полученные изображения передаются непосредственно в службу безопасности, что позволяет оперативно реагировать на любые подозрительные ситуации.
Также у робота есть динамик, через который сотрудники службы безопасности могут общаться с подозрительными личностями или преступниками, если случилось преступление.
Благодаря искусственному интеллекту робот способен анализировать типичные модели поведения внутри школы и определять наличие агрессивных или незаконных действий.
Стоит отметить, что робот не оснащен оружием и не обладает возможностью распознавания лиц. Основная цель программы заключается в обеспечении дополнительной безопасности на территории выбранных учебных заведений.
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Источник: IXBT
Фото: скриншот видео Youtube
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