Роботы обеспечат безопасность в школах США

Экспериментальная программа по улучшению безопасности в школах была запущена в июне в одном из округов Нью-Мексико.

В рамках проекта школьный кампус круглосуточно и без выходных патрулирует робот, который имеет четыре колеса и превышает полтора метра в высоту. Вес робота составляет около 180 кг. Для наблюдения за окружающей обстановкой робот оснащен камерами, которые позволяют ему осуществлять обзор в 360 градусов. Полученные изображения передаются непосредственно в службу безопасности, что позволяет оперативно реагировать на любые подозрительные ситуации.

Также у робота есть динамик, через который сотрудники службы безопасности могут общаться с подозрительными личностями или преступниками, если случилось преступление.

Благодаря искусственному интеллекту робот способен анализировать типичные модели поведения внутри школы и определять наличие агрессивных или незаконных действий.

Стоит отметить, что робот не оснащен оружием и не обладает возможностью распознавания лиц. Основная цель программы заключается в обеспечении дополнительной безопасности на территории выбранных учебных заведений.

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Источник: IXBT

Фото: скриншот видео Youtube