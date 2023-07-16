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Hyundai разрешила женщинам работать на технических должностяхHyundai разрешила женщинам работать на технических должностях
Под давлением профсоюза и в целях улучшения...

Hyundai разрешила женщинам работать на технических должностях

Под давлением профсоюза и в целях улучшения гендерного равенства на своих предприятиях Hyundai решила нанять шесть женщин в рамках кампании по набору персонала.

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Однако в результате кампании штат пополнился двумя сотнями сотрудников. Хотя ранее женщины уже занимали должности технических специалистов на производственных предприятиях Hyundai, это первый раз, когда компания открыла процесс подачи заявок специально для женщин.

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После этого компания столкнулась с еще большим давлением со стороны профсоюзов и активистов, которые требовали нанять ещё больше женщин. Представитель профсоюза заявил, что в скором времени в компанию придут еще больше женщин, поскольку Hyundai планирует нанять еще 500 человек.

Источник: IXBT

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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