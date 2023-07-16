Changan будет продавать в России 15 моделей

За последний год продажи Changan увеличились в 20 раз.

В июне текущего года Changan реализовала 3,5 тысячи автомобилей. Компания вошла в пятерку лучших автопроизводителей на российском рынке, обойдя даже Kia и став рекордсменом по темпам роста продаж.

В настоящее время марка предлагает автомобили на любой вкус и в различном ценовом диапазоне – от доступных моделей, таких как Changan Alsvin и Changan CS35, до премиального сегмента линейки Changan Uni. Кроме того, для российского рынка был представлен новый пикап Changan Hunter Plus.

Changan активно расширяет свою линейкув России и планирует увеличить ее до 15 моделей к концу текущего года.

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Источник: IXBT

Фото: Changan Motors Rus