Changan будет продавать в России 15 моделей
За последний год продажи Changan увеличились в 20 раз.
В июне текущего года Changan реализовала 3,5 тысячи автомобилей. Компания вошла в пятерку лучших автопроизводителей на российском рынке, обойдя даже Kia и став рекордсменом по темпам роста продаж.
В настоящее время марка предлагает автомобили на любой вкус и в различном ценовом диапазоне – от доступных моделей, таких как Changan Alsvin и Changan CS35, до премиального сегмента линейки Changan Uni. Кроме того, для российского рынка был представлен новый пикап Changan Hunter Plus.
ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбратьБАМ: история трудового подвигаКакое топливо подходит для российских условий
Changan активно расширяет свою линейкув России и планирует увеличить ее до 15 моделей к концу текущего года.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT
Фото: Changan Motors Rus
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0