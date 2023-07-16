Среди популярных праворульных авто в России внезапно оказался китайский кроссовер

В России самыми популярными праворульными машинами всегда были «японцы», но среди них оказался новый китайский электрический кроссовер.

Сервис «Автотека» опубликовал статистику о самых популярных праворульных авто в России за первое полугодие текущего года, основываясь на запросах истории продаж автомобилей возрастом до трех лет и от трех до шести лет.

Если рассматривать автомобили возрастом до трех лет, то лидером оказался Toyota Harrier, который является братом модели Lexus RX. На втором месте интересный китайский электрический кроссовер Arcfox Alpha-T. Замыкает тройку лидеров Nissan Leaf. В десятку также вошли Toyota RAV4, Nissan Note, Suzuki Solio, Subaru Impreza, Toyota C-HR, Toyota Crown и Toyota Noah.

Список наиболее популярных автомобилей возрастом от трех до шести лет выглядит иначе. В этом случае лидером является Nissan Note, за которым следуют Toyota Sienta и Toyota Tank. В десятку также вошли Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz, Nissan Serena, Toyota C-HR, Honda Stepwgn, Toyota Aqua и Honda Fit.

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Источник: IXBT

Фото: Arcfox