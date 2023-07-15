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В Казахстане предлагают версию Tank 500, отличающуюся от российской

В настоящее время для предварительного заказа в Казахстане предлагаются 5- и 7-местные модели флагманского Tank 500.

Tank 500 рекордно подорожал

Цены на них начинаются от 5,4 млн рублей в пересчете на рубли. В России доступна только 5-местная версия в двух вариантах исполнения: Adventure и Premium стоимостью 5,4 и 6 млн рублей соответственно.

Российская линейка Tank 500 отличается также наличием тонировки стекол, омывателя задней камеры и блокировки переднего дифференциала для максимальной комплектации.

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Автомобиль предлагается в четырех цветах кузова: белом, черном, золотистом и серебристом. Внутри есть три варианта отделки интерьера на выбор.


Tank 500 оснащен мощным 3-литровым двигателем V6, который имеет двойной турбонаддув и развивает мощность 299 лошадиных сил и крутящий момент 500 Н·м. Автомобиль оснащен 9-ступенчатым классическим автоматом. Клиренс автомобиля составляет 224 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Tank 500 имеет адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля полосы движения, а также функцию предотвращения столкновений при пересечении перекрестков.

Источник: IXBT

Фото: Tank

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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