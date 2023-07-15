В Казахстане предлагают версию Tank 500, отличающуюся от российской
Цены на них начинаются от 5,4 млн рублей в пересчете на рубли. В России доступна только 5-местная версия в двух вариантах исполнения: Adventure и Premium стоимостью 5,4 и 6 млн рублей соответственно.
Российская линейка Tank 500 отличается также наличием тонировки стекол, омывателя задней камеры и блокировки переднего дифференциала для максимальной комплектации.
Автомобиль предлагается в четырех цветах кузова: белом, черном, золотистом и серебристом. Внутри есть три варианта отделки интерьера на выбор.
Tank 500 оснащен мощным 3-литровым двигателем V6, который имеет двойной турбонаддув и развивает мощность 299 лошадиных сил и крутящий момент 500 Н·м. Автомобиль оснащен 9-ступенчатым классическим автоматом. Клиренс автомобиля составляет 224 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.
Tank 500 имеет адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля полосы движения, а также функцию предотвращения столкновений при пересечении перекрестков.
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Источник: IXBT
Фото: Tank
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