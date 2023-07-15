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Omoda решила покорить европейский рынок

Первой моделью, которая будет предложена в Европе, станет Omoda C5. А первой страной для выхода на рынок – Испания.

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По данным пресс-службы компании, первое судно с автомобилями прибыло в испанский порт Лас-Пальмас из китайского Уху. Далее компания планирует отправить машины в Италию.

Бренд Omoda популярен в Мексике, Турции, Австралии, Израиле, на Ближнем Востоке и в России. Автомобили хорошо продаются, в начала запуска продажи составили более 80 000 единиц.

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Самым первым и самым массовым рынком для Omoda стала Россия. Официально за первое полугодие 2023 года было продано 13 800 экземпляров. Omoda C5 попала в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России с результатом продаж в 13 415 экземпляров.

Источник: IXBT

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