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Производство арктических автобусов «Урал» начнется в конце 2025 годаПроизводство арктических автобусов «Урал» начнется в конце 2025 года
Завод «Урал» сможет выпускать по 350 таких...
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Производство арктических автобусов «Урал» начнется в конце 2025 года

Завод «Урал» сможет выпускать по 350 таких машин в год.

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По словам генерального директора завода «Урал» Павла Яковлева, основной задачей предприятия является запуск производства семейства «Арктика», которое будет включать три модели: автомобиль с отдельной кабиной и отдельным кузовом-фургоном, монокорпус, седельный тягач с монокорпусным полуприцепом.

Автомобили позволят перевозить пассажиров с комфортом на дальние расстояния при температуре до –50 °С. Авто высотой более 4 м оснащено почти 2-метровыми колесами с шинами низкого давления. В список оборудования входят двойное остекление, подогреваемые зеркала, USB-зарядки, беспроводные зарядки, дублирование систем отопления — есть как электрическое отопление, так и система кондиционирования.

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Возможности транспортных средств могут меняться в зависимости от запроса заказчика. Это могут быть медицинские блоки или учебные классы, которые смогут приезжать в труднодоступные места. Такие машины интересны МЧС и Минтрансу России.

    Источник: IXBT

    Фото: УралАЗ

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    За РулемЛежнин Роман
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