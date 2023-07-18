В России разработали беспилотный вертолет на водородном топливе

На выставке «Иннопром-2023» анонсирован беспилотный вертолет с водородной силовой установкой, производство которого развернут в Москве.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, вертолет SH-750 – это экспериментальный образец первого беспилотного вертолета на водородном двигателе, рассчитанный на реализацию проектов по доставке грузов для различных отраслей экономики. Планируется, что испытания разработки завершатся в 2024 году.

«Новая модель отечественного вертолёта будет обладать высокой грузоподъемностью — до 300 кг — и улучшенными летно-техническими характеристиками. Максимальная скорость будет достигать 200 км/ч. Кроме того, такой вертолет имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и противообледенительную систему, что позволит использовать его в регионах со сложными климатическими условиями», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT

Фото: aeromax-group.ru