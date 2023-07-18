#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России разработали беспилотный вертолет на водородном топливеВ России разработали беспилотный вертолет на водородном топливе
На выставке «Иннопром-2023» анонсирован...
Весь курортный сезон без Крымского моста? Когда там запустят движениеВесь курортный сезон без Крымского моста? Когда там запустят движение
После взрыва на мосту в ночь на 17 июля...
Hyundai показал новый Santa Fe – он квадратныйHyundai показал новый Santa Fe – он квадратный
Кроссовер выглядит совершенно иначе не только...

В России разработали беспилотный вертолет на водородном топливе

На выставке «Иннопром-2023» анонсирован беспилотный вертолет с водородной силовой установкой, производство которого развернут в Москве.

«Шмель» - шустрый российский погрузчик

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, вертолет SH-750 – это экспериментальный образец первого беспилотного вертолета на водородном двигателе, рассчитанный на реализацию проектов по доставке грузов для различных отраслей экономики. Планируется, что испытания разработки завершатся в 2024 году.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий
«Новая модель отечественного вертолёта будет обладать высокой грузоподъемностью — до 300 кг — и улучшенными летно-техническими характеристиками. Максимальная скорость будет достигать 200 км/ч. Кроме того, такой вертолет имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и противообледенительную систему, что позволит использовать его в регионах со сложными климатическими условиями», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Источник: IXBT

Фото: aeromax-group.ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0