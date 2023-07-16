В России продают новый рамный внедорожник с классическим автоматом за 4,5 млн рублей
Дилер привез в Россию новые внедорожники Maxus T90 2023 года выпуска.
Пикап оборудован силовой установкой, представляющей собой 218-сильный турбодизель объемом 2 литра, работающий в паре с классической АКП. Имеется подключаемый полный привод.
Шасси рамное, с пружинной двухрычажкой спереди и задним неразрезным мостом на рессорах. Заявленный клиренс – 220 мм.
Габаритные размеры Maxus T90 составляют 5365 x 1900 x 1809 мм. Масса равна 2270 кг.
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Данный автомобиль имеет полноценную четырехдверную кабину. В салоне расположены цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз, селектор коробки передач, кнопка запуска двигателя. Салон кожаный, передние сиденья с электроприводом. Имеются также камера кругового обзора и люк.
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Источник: IXBT
Фото: Maxus
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