В России продают новый рамный внедорожник с классическим автоматом за 4,5 млн рублей

Дилер привез в Россию новые внедорожники Maxus T90 2023 года выпуска.

Пикап оборудован силовой установкой, представляющей собой 218-сильный турбодизель объемом 2 литра, работающий в паре с классической АКП. Имеется подключаемый полный привод.

Шасси рамное, с пружинной двухрычажкой спереди и задним неразрезным мостом на рессорах. Заявленный клиренс – 220 мм.

Габаритные размеры Maxus T90 составляют 5365 x 1900 x 1809 мм. Масса равна 2270 кг.

Данный автомобиль имеет полноценную четырехдверную кабину. В салоне расположены цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз, селектор коробки передач, кнопка запуска двигателя. Салон кожаный, передние сиденья с электроприводом. Имеются также камера кругового обзора и люк.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT

Фото: Maxus