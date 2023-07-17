В России будут производить спецтехнику и снегоходы

В Еврейской автономной области (ЕАО) с привлечением китайских инвесторов будет построен завод по сборке сельскохозяйственной техники и снегоходов.

Во время рабочей встречи заместителя председателя правительства ЕАО Джулустана Борисова и мэра города Цзямусы Ван Те обсуждались вопросы оказания всей необходимой поддержки китайским предпринимателям, желающим инвестировать в регион средства по созданию завода по сборке сельскохозяйственной техники, а также по сборке снегоходов и иной мототехники.

В случае положительного решения сторон инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка.

В ЕАО действует международная рабочая группа по вопросам развития совместных инвестиционных проектов с провинцией Хэйлунцзян.

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Источник: IXBT

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО