В России будут производить спецтехнику и снегоходы
В Еврейской автономной области (ЕАО) с привлечением китайских инвесторов будет построен завод по сборке сельскохозяйственной техники и снегоходов.
Во время рабочей встречи заместителя председателя правительства ЕАО Джулустана Борисова и мэра города Цзямусы Ван Те обсуждались вопросы оказания всей необходимой поддержки китайским предпринимателям, желающим инвестировать в регион средства по созданию завода по сборке сельскохозяйственной техники, а также по сборке снегоходов и иной мототехники.
В случае положительного решения сторон инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка.
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В ЕАО действует международная рабочая группа по вопросам развития совместных инвестиционных проектов с провинцией Хэйлунцзян.
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Источник: IXBT
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
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