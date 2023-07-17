Названы самые ликвидные микроавтобусы
Представлена статистика по остаточной стоимости LCV иностранного производства по итогам II квартала 2023 года.
По данным НАПИ, лидером по остаточной стоимости после 6 лет эксплуатации среди микроавтобусов иностранного производства стал Mercedes-Benz Sprinter. По статистике эта модель сохраняет 59,1% от первоначальной цены.
На втором и третьем местах рейтинга 6-летних микроавтобусов расположились Toyota Hiace и Volkswagen Crafter. Их стоимость сохраняется на уровне 58,6 и 57,2% соответственно.
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В возрастной группе более 9 лет эксплуатации меньше всего в цене теряет Volkswagen Crafter, сохраняя 43,8% от первоначальной цены. Следом за ним идут Ford Transit (42,6%) и Toyota Hiace (42,2%).
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Источник: Журнал «Рейс»
Фото: Журнал «Рейс», НАПИ
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