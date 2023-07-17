Названы самые ликвидные микроавтобусы

Представлена статистика по остаточной стоимости LCV иностранного производства по итогам II квартала 2023 года.

По данным НАПИ, лидером по остаточной стоимости после 6 лет эксплуатации среди микроавтобусов иностранного производства стал Mercedes-Benz Sprinter. По статистике эта модель сохраняет 59,1% от первоначальной цены.

На втором и третьем местах рейтинга 6-летних микроавтобусов расположились Toyota Hiace и Volkswagen Crafter. Их стоимость сохраняется на уровне 58,6 и 57,2% соответственно.

В возрастной группе более 9 лет эксплуатации меньше всего в цене теряет Volkswagen Crafter, сохраняя 43,8% от первоначальной цены. Следом за ним идут Ford Transit (42,6%) и Toyota Hiace (42,2%).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Журнал «Рейс»

Фото: Журнал «Рейс», НАПИ