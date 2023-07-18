Команде «КАМАЗ-Мастер» 35 лет

Тридцать пять лет назад по инициативе энтузиастов на КАМАЗе появилась спортивная команда, ставшая впоследствии легендарной.

История началась в 1988 году, когда на старт популярного европейского ралли «Ельч» в Польше встали два экипажа на серийных полноприводных вездеходах КАМАЗ-4310.

Поначалу новичков всерьез не восприняли, однако со временем «КАМАЗ-Мастер» показывал выдающиеся результаты, и сегодня эту команду по праву можно назвать самым успешным проектом российского автоспорта.

Созданный при заводе коллектив уже давно воспринимается как национальная сборная, отстаивающая спортивную честь России на международных спортивных трассах. Это результат серьезной командной работы под управлением опытных руководителей.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: КАМАЗ