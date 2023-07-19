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Автомобильные грузоперевозки резко подорожали

За первое полугодие 2023 года рост цен на автомобильные грузоперевозки составил более 30%, а спрос на такие услуги вырос на 61%.

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Перевозчики объясняют это возросшими издержками и дефицитом водителей. Согласно расчетам Биржи грузоперевозок ATI.SU, спрос на автомобильные грузоперевозки увеличился на 61%, а стоимость самых популярных направлений в среднем поднялась на 38% за год и на 10% за последний квартал.

Рост спроса обусловлен ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек. Сообщение с Европой резко снизилось, зато число заявок из Белоруссии выросло на 80%, из Китая на 85%, а из Монголии рост достиг 139%. Экспортные перевозки сократились на всех европейских направлениях.

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По данным компании SOTA Logistic, внутрироссийские перевозки подорожали на 15–20%, в числе причин — нехватка водителей категории Е (дефицит составляет 26%) и техники, в особенности универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов на 110 кубометров.

А специалисты транспортной компании Delko объясняют рост цен изменением цепочек поставок вследствие санкций.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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