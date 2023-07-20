Первый в мире видеорегистратор с обзором в 360° – уже в России!

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70mai – компания, которая умеет удивлять автомобилистов. То компрессор беспроводной придумают, то съемку в 4К в регистратор добавят. В этом сезоне также не обошлось без интересных новинок.

Не так давно на российском рынке появился OMNI X200. Первый в мире видеорегистратор с обзором в 360°!

Как это работает? Да просто. 70mai OMNI X200 оснащен подвижным объективом на 340°. В дуэте с углом обзора в 140° и получается панорамная картинка. Для чего такие повороты-навороты? Чтобы исключить слепые зоны на дороге. Плавное движение объектива обеспечивает картинку без искажения. Максимальное разрешение – 1920х1080р. Количество кадров в секунду – 30 или 60. Видео получится четким, даже если ты любишь погонять или покоряешь бездорожье…

Естественная картинка. Большая диафрагма F1.5 обеспечивает точную цветопередачу. Кадры четкие как днем, так и ночью. Датчик изображения дает баланс экспозиции при минимуме света.

Что еще из базы? Система помощи водителю ADAS – регистратор предупредит о съезде на встречку или о пешеходе на пути. Встроенный GPS-модуль. Ты всегда будешь знать координаты и время поездки – создается карта маршрута. Есть небольшой дисплей. Ты можешь не только просматривать видео и менять настройки, но и взаимодействовать с помощником – медведем Майксом. Он общается с помощью смайликов…

Да, самое главное, что теперь не нужно покупать флешку. Искать карту определенного класса и только оригинал. Все стало проще. В Omni память уже встроена. Доступно три модификации – на 32, 64 и 128 Гб. Любой объем оптимален – запись цикличная, старые файлы стираются автоматически!

Больше функций с кабелем прямого подключения UP03. Да, его лучше сразу докупить. С ним будут доступен «режим слежки» – если регистратор заметит какое-то движение у авто, повернется и запишет экстренное видео. Такой же сценарий готов на случай удара или столкновения, пока твоя машина стоит на парковке. Нет, дистанционно подключиться к регистратору нельзя. Эта функция будет доступна с кабелем 4G. Он также продается отдельно, в скором времени производитель обещает его поставлять и на российский рынок.

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