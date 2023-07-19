#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эфиопия ждет инвестиций АВТОВАЗаЭфиопия ждет инвестиций АВТОВАЗа
Не исключено, что в этой африканской страны...
Неутешительные цифры: на вторичном рынке у 30% машин скручен пробегНеутешительные цифры: на вторичном рынке у 30% машин скручен пробег
Автомобильное сообщество уже давно поднимает...
Лада заняла 1-е место в новом западном рейтингеЛада заняла 1-е место в новом западном рейтинге
Эксперты вычислили бренды с самыми старыми...

Какие КАМАЗы чаще всего берут в лизинг в Москве?

Московскому филиалу «КАМАЗ-Лизинг» исполнилось 5 лет, в течение которых он реализовал техники на 713 млн рублей.

«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Московский филиал лизинговой компании КАМАЗ отмечает 5-летний юбилей. В течение этого периода через это подразделение было реализовано автотехники КАМАЗ на сумму более 713 млн рублей.

Согласно статистике компании, самыми востребованными моделями были седельные тягачи КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-54901, самосвалы КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6520, а также спецтехника на шасси КАМАЗ.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник: журнал «Рейс»

Фото: КАМАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0