Какие КАМАЗы чаще всего берут в лизинг в Москве?
Московскому филиалу «КАМАЗ-Лизинг» исполнилось 5 лет, в течение которых он реализовал техники на 713 млн рублей.
Московский филиал лизинговой компании КАМАЗ отмечает 5-летний юбилей. В течение этого периода через это подразделение было реализовано автотехники КАМАЗ на сумму более 713 млн рублей.
Согласно статистике компании, самыми востребованными моделями были седельные тягачи КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-54901, самосвалы КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6520, а также спецтехника на шасси КАМАЗ.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: КАМАЗ
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