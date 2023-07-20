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Команда завода «Урал» финишировала в ралли «Шелковый путь»Команда завода «Урал» финишировала в ралли «Шелковый путь»
Команда UralMotorSport в этом году впервые...
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Команда завода «Урал» финишировала в ралли «Шелковый путь»

Команда UralMotorSport в этом году впервые приняла участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

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Гонка стартовала девять дней назад в Казани, за это время команды преодолели маршрут протяженностью более 5 тысяч километров до финиша в Москве на Красной площади.

Команда Уральского автомобильного завода UralMotorSport составила достойную конкуренцию корифеям гонки, несмотря на то, что это их первый ралли-рейд. Команда UralMotorSport в составе пилота Юрия Наймана, штурмана Дмитрия Вихренко и механика Алексея Попова показала отличные результаты, заняв в генеральном зачете 9-е место.

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На всех этапах команда двигалась достаточно уверенно, в хорошем темпе. Мы чувствовали машину. Несмотря на бешеную динамику соревнований и жару, которая нас сопровождала по всему маршруту, чувствуем себя хорошо», – отметил Юрий Найман.
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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Урал

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