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ОСАГО не действует на новых территориях по дороге в Крым

В случае ДТП на выплаты рассчитывать не стоит.

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После ЧП на Крымском мосту автомобилистам предложили добираться до Крыма и обратно альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы России. Но надо иметь в виду, что полис ОСАГО на данных территориях не действует, предупредили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Законодательство об ОСАГО на новых территориях не применяется до 1 января 2024 года. До вступления в силу закона об ОСАГО на новых территориях никакие нормы закона об ОСАГО на них распространяться не могут», – сообщили в РСА.

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Таким образом, ДТП, произошедшие на новой территории, не считаются страховым случаем по ОСАГО, выплаты по ним не предусмотрены.

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Источник: Газета.ru

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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