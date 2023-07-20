ОСАГО не действует на новых территориях по дороге в Крым
В случае ДТП на выплаты рассчитывать не стоит.
После ЧП на Крымском мосту автомобилистам предложили добираться до Крыма и обратно альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы России. Но надо иметь в виду, что полис ОСАГО на данных территориях не действует, предупредили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Законодательство об ОСАГО на новых территориях не применяется до 1 января 2024 года. До вступления в силу закона об ОСАГО на новых территориях никакие нормы закона об ОСАГО на них распространяться не могут», – сообщили в РСА.
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Таким образом, ДТП, произошедшие на новой территории, не считаются страховым случаем по ОСАГО, выплаты по ним не предусмотрены.
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Источник: Газета.ru
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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