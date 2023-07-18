Альтернативная дорога в Крым: что нужно знать о проезде через Мариуполь

До ЧП на Крымском мосту он не был популярен у автопутешественников, а использовался в основном для доставки грузов.

При проезде до Крыма через Мариуполь автомобилистам надо учитывать некоторые особенности этого региона. Ньюансами поделились дальнобойщики, которые регулярно ездят этим маршрутом.

В первую очередь они отметили, что дорога имеет хорошее покрытие. Нужно учитывать, что на бывшей таможне могут быть пробки, но для легковых авто есть своя отдельная очередь.

«На пути есть несколько КПП, которые тоже нужно проходить, где-то проверяют только документы, где-то досматривают машины, но в остальном — обычная трасса. Спокойно проходится за полдня. Не так давно снова начал действовать Чонгарский мост, который пострадал после обстрела, значит, дорога стала еще быстрее», – рассказал один из водителей.

Маршрут из Ростова-на-Дону через новые регионы России до Крыма значительно короче, чем традиционный путь через Краснодарский край и Крымский мост. Но время в пути очень сильно зависит от обстановки на КПП. К слову, на пути будет более десятка КПП, и на каждом нужно будет остановиться, показать документы: паспорт без обложки, права и СТС.

До Крыма автомобилисту предстоит проехать через такие населенные пункты как Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Приморск, Мелитополь. От границы Ростовской области до Крыма — примерно 370 километров.

После Мариуполя начинается трасса М-18. Ее только ремонтируют, на пути есть хорошие участки со свежим асфальтом, есть грунтовые участки или реверсивное движение. Ближе к Геническу и до Крыма дорога становится совсем плохой.

Здесь можно прочитать инструкцию, что нужно знать о проезде по новым территориям.

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Источник: Новые Известия

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС