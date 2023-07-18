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Альтернативная дорога в Крым: что нужно знать о проезде через МариупольАльтернативная дорога в Крым: что нужно знать о проезде через Мариуполь
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Альтернативная дорога в Крым: что нужно знать о проезде через Мариуполь

До ЧП на Крымском мосту он не был популярен у автопутешественников, а использовался в основном для доставки грузов.

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При проезде до Крыма через Мариуполь автомобилистам надо учитывать некоторые особенности этого региона. Ньюансами поделились дальнобойщики, которые регулярно ездят этим маршрутом.

В первую очередь они отметили, что дорога имеет хорошее покрытие. Нужно учитывать, что на бывшей таможне могут быть пробки, но для легковых авто есть своя отдельная очередь.

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«На пути есть несколько КПП, которые тоже нужно проходить, где-то проверяют только документы, где-то досматривают машины, но в остальном — обычная трасса. Спокойно проходится за полдня. Не так давно снова начал действовать Чонгарский мост, который пострадал после обстрела, значит, дорога стала еще быстрее», – рассказал один из водителей.

Маршрут из Ростова-на-Дону через новые регионы России до Крыма значительно короче, чем традиционный путь через Краснодарский край и Крымский мост. Но время в пути очень сильно зависит от обстановки на КПП. К слову, на пути будет более десятка КПП, и на каждом нужно будет остановиться, показать документы: паспорт без обложки, права и СТС.

До Крыма автомобилисту предстоит проехать через такие населенные пункты как Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Приморск, Мелитополь. От границы Ростовской области до Крыма — примерно 370 километров.

После Мариуполя начинается трасса М-18. Ее только ремонтируют, на пути есть хорошие участки со свежим асфальтом, есть грунтовые участки или реверсивное движение. Ближе к Геническу и до Крыма дорога становится совсем плохой.

  • Здесь можно прочитать инструкцию, что нужно знать о проезде по новым территориям.
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Источник: Новые Известия

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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