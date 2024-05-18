Тюменский водитель отказался садиться в машину ДПС по удивительной причине
Клаустрофобия помешала водителю из Тюмени пройти в служебную машину ГИБДД
На одной из дорог Тюмени патрульные задержали 23-летнего Юрия С. для проверки документов. По окончанию проверки инспекторы предложили мужчине проехать с ними для составления протокола.
Однако водитель категорически отказался, сославшись на клаустрофобию – боязнь замкнутых пространств. Несмотря на неоднократные просьбы сесть в патрульную машину, Юрий упорно отказывался, ссылаясь на свое состояние. Он начал размахивать руками и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД.
Поймать нарушителя удалось быстро, и в отношении него был составлен протокол за неповиновение законным требованиям представителя власти.
Юрий был признан виновным и оштрафован на 2000 рублей.
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Источник: Пресс-служба судов Тюменской области
Фото:Depositphotos
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18.05.2024
Фото:Depositphotos
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