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Тюменский водитель отказался садиться в машину ДПС по удивительной причине

Клаустрофобия помешала водителю из Тюмени пройти в служебную машину ГИБДД

На одной из дорог Тюмени патрульные задержали 23-летнего Юрия С. для проверки документов. По окончанию проверки инспекторы предложили мужчине проехать с ними для составления протокола.

Однако водитель категорически отказался, сославшись на клаустрофобию – боязнь замкнутых пространств. Несмотря на неоднократные просьбы сесть в патрульную машину, Юрий упорно отказывался, ссылаясь на свое состояние. Он начал размахивать руками и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

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Поймать нарушителя удалось быстро, и в отношении него был составлен протокол за неповиновение законным требованиям представителя власти.

Юрий был признан виновным и оштрафован на 2000 рублей.

Источник: Пресс-служба судов Тюменской области

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.05.2024
Фото:Depositphotos
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