Mercedes-Benz возвращается к проверенным ДВС

Мерседес решил пересмотреть планы полного перехода на электрокары к 2028 году

Mercedes-Benz решил отойти от своих амбициозных планов в области электромобилей и снова сосредоточиться на проверенных двигателях внутреннего сгорания (ДВС).

Это решение было принято после неудачных продаж моделей EQS и EQE, что привело к снижению маржи компании до 9% в первом квартале 2024 года – самого низкого показателя за более чем два года.

Ранее Mercedes-Benz планировал полностью перейти на электрические модели к 2028 году, однако теперь компания скорректировала планы. Производитель будет гибко настраивать производство как ДВС, так и электроприводов. Газета Handelsblatt сообщила о приостановке разработки новой платформы для электрических моделей, таких как S-Class. Mercedes-Benz не прокомментировал конкретно эту платформу, но заявил, что к 2030-м годам будут производиться как электроприводы, так и ДВС. Представители компании отметили, что темпы трансформации зависят от рыночных условий и предпочтений клиентов.

Отказ от нового поколения полностью электрических автомобилей в верхнем сегменте также обусловлен резким увеличением затрат на разработку. Первоначально Мерседес планировал инвестировать значительно меньше в этот сегмент по сравнению с 2019 годом. Однако внедрение собственной операционной системы MB.OS, запуск платформы MMA для следующего поколения компактных автомобилей и новых моделей, таких как уменьшенная версия электрического G-класса, требует значительных инвестиций.

Генеральный директор Ола Каллениус заявил на общем собрании в начале мая, что трансформация может занять больше времени, чем предполагалось. Поэтому оба проекта (электромобили и авто с ДВС) будут развиваться параллельно вплоть до 2030-х годов.

Однако заявление ЕС о возможном поэтапном отказе от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году вызывает обеспокоенность как у потребителей, так и у производителей.

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Источник: Аutomobilwoche