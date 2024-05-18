#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дачным поездкам
18 мая
Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дачным поездкам
Буров: Перед выездом на дачу проведите плановое...
Путешественники назвали самые живописные водоемы России
18 мая
Путешественники назвали самые живописные водоемы России
«Туту»: Байкал признан самым живописным...
Эксперты назвали главные проблемы китайских автомобилей в России
18 мая
Эксперты назвали главные проблемы китайских автомобилей в России
«Автостат» составил список основных недостатков...

Mercedes-Benz возвращается к проверенным ДВС

Мерседес решил пересмотреть планы полного перехода на электрокары к 2028 году

Mercedes-Benz решил отойти от своих амбициозных планов в области электромобилей и снова сосредоточиться на проверенных двигателях внутреннего сгорания (ДВС).

Это решение было принято после неудачных продаж моделей EQS и EQE, что привело к снижению маржи компании до 9% в первом квартале 2024 года – самого низкого показателя за более чем два года.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ранее Mercedes-Benz планировал полностью перейти на электрические модели к 2028 году, однако теперь компания скорректировала планы. Производитель будет гибко настраивать производство как ДВС, так и электроприводов. Газета Handelsblatt сообщила о приостановке разработки новой платформы для электрических моделей, таких как S-Class. Mercedes-Benz не прокомментировал конкретно эту платформу, но заявил, что к 2030-м годам будут производиться как электроприводы, так и ДВС. Представители компании отметили, что темпы трансформации зависят от рыночных условий и предпочтений клиентов.

Отказ от нового поколения полностью электрических автомобилей в верхнем сегменте также обусловлен резким увеличением затрат на разработку. Первоначально Мерседес планировал инвестировать значительно меньше в этот сегмент по сравнению с 2019 годом. Однако внедрение собственной операционной системы MB.OS, запуск платформы MMA для следующего поколения компактных автомобилей и новых моделей, таких как уменьшенная версия электрического G-класса, требует значительных инвестиций.

США ставят «забор» нашествию китайских электромобилей в страну

Генеральный директор Ола Каллениус заявил на общем собрании в начале мая, что трансформация может занять больше времени, чем предполагалось. Поэтому оба проекта (электромобили и авто с ДВС) будут развиваться параллельно вплоть до 2030-х годов.

Однако заявление ЕС о возможном поэтапном отказе от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году вызывает обеспокоенность как у потребителей, так и у производителей.

Источник: Аutomobilwoche

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
18.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0