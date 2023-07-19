Бэушные запчасти получат вторую жизнь: ими будут ремонтировать авто по ОСАГО

Начнут с запчастей, которые не влияют на безопасность.

Идея об использовании б/у автозапчастей при ремонте по ОСАГО вновь стала предметом обсуждения. Как сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, соответствующие поправки в закон уже разрабатываются

На первом этапе в перечень таких запчастей могут попасть те, которые не влияют на безопасность, но при этом чаще всего повреждаются при ДТП – в частности, крылья, бамперы, капоты и т. п. Подробный список уже готовят в Российском союзе страховщиков (РСА).

Также страховщикам хотят разрешить ремонтировать машины по ОСАГО не 30 дней как сейчас, а 45.

«Увеличение сроков ремонта до 45 дней часто становится необходимостью, поскольку страховые компании не успевают получить комплектующие в оговоренные сроки. Однако важно предотвратить злоупотребления со стороны как компаний, так и клиентов», - отметил зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

При этом эксперты сходятся во мнении, что у клиентов должно остаться право выбора – ремонтировать свой автомобиль б/у запчастями, которые есть в наличии, или же дождаться поставки новой запчасти.

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Источник: Известия