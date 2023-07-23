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Автомобилист получил реальный срок за нападение на контролера на парковке

Агрессивному мужчине грозило до 10 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо.

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Автомобилисту, который напал на контролера «Московского паркинга», назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Инцидент произошел 22 марта 2023 года на Большой Тульской улице. Во время конфликта нарушитель сломал работнику нос и задел его машиной, когда скрывался с места преступления.

Претензия контролера была связана с тем, что водитель припарковал автомобиль под запрещающим знаком и отказался уезжать. Работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист напал на него.

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«Те, кто совершают в отношении контролеров противоправные действия, всегда будут нести ответственность по закону», - напомнили в АМПП.

Источник: Московский паркинг

Фото: https://t.me/DtRoad

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За РулемПономарева Дарина
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