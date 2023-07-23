Автомобилист получил реальный срок за нападение на контролера на парковке

Агрессивному мужчине грозило до 10 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо.

Автомобилисту, который напал на контролера «Московского паркинга», назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Инцидент произошел 22 марта 2023 года на Большой Тульской улице. Во время конфликта нарушитель сломал работнику нос и задел его машиной, когда скрывался с места преступления.

Претензия контролера была связана с тем, что водитель припарковал автомобиль под запрещающим знаком и отказался уезжать. Работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист напал на него.

«Те, кто совершают в отношении контролеров противоправные действия, всегда будут нести ответственность по закону», - напомнили в АМПП.

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Источник: Московский паркинг

Фото: https://t.me/DtRoad