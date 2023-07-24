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Новый автомобиль Lynk & Co 08 от Meizu: конкурент для BYD и Mercedes-BenzНовый автомобиль Lynk & Co 08 от Meizu: конкурент для BYD и Mercedes-Benz
Быстрый кроссовер с запасом хода 1400 км и...

Новый автомобиль Lynk & Co 08 от Meizu: конкурент для BYD и Mercedes-Benz

Быстрый кроссовер с запасом хода 1400 км и операционной системой от Meizu уже доступен для ознакомления посетителям, скоро начнутся реальные продажи.

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Одной из главных причин, по которой Lynk & Co 08 появился в магазинах Meizu, является его бортовая система FlymeAuto.

Эта система поддерживает простой интерфейс и работу с разделенным экраном.


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В июле прошлого года компания Geely приобрела Meizu, чтобы помочь ей в конкуренции с гигантами отрасли, такими как Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Совместно с Meizu Geely разрабатывает автомобильную систему, которая может интегрироваться с телефонами Meizu. Первым автомобилем, который получил эту инновационную систему, стал Lynk & Co 08.


Стартовая цена автомобиля составит около 33 450 долларов, что значительно ниже цены главного конкурента Denza N7, стоимость которого варьируется от 41 600 до 52 400 долларов.

Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com

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За РулемЛежнин Роман
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