Новый автомобиль Lynk & Co 08 от Meizu: конкурент для BYD и Mercedes-Benz

Быстрый кроссовер с запасом хода 1400 км и операционной системой от Meizu уже доступен для ознакомления посетителям, скоро начнутся реальные продажи.

Одной из главных причин, по которой Lynk & Co 08 появился в магазинах Meizu, является его бортовая система FlymeAuto.

Эта система поддерживает простой интерфейс и работу с разделенным экраном.

В июле прошлого года компания Geely приобрела Meizu, чтобы помочь ей в конкуренции с гигантами отрасли, такими как Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Совместно с Meizu Geely разрабатывает автомобильную систему, которая может интегрироваться с телефонами Meizu. Первым автомобилем, который получил эту инновационную систему, стал Lynk & Co 08.

Стартовая цена автомобиля составит около 33 450 долларов, что значительно ниже цены главного конкурента Denza N7, стоимость которого варьируется от 41 600 до 52 400 долларов.

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Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com