Представлен мощный кроссовер Chevrolet со спортивным характером

Chevrolet Equinox RS имеет измененный дизайн и более мощный двигатель по сравнению со стандартной версией.

Одним из основных отличий Chevrolet Equinox RS является его внешний вид. Новая решетка радиатора, 19-дюймовые колеса, чёрные рейлинги на крыше и значки RS создают более спортивный и агрессивный облик.

Chevrolet Equinox RS также получил две выхлопные трубы. Колесная база остается такой же, но длина автомобиля увеличилась на 8 мм благодаря новому бамперу.

Основное улучшение Chevrolet Equinox RS кроется под его капотом, это 2-литровый двигатель мощностью 231 л. с., который позволяет разогнаться до 210 км/ч. Это очень заметный прирост, по сравнению со стандартным 170-сильным Equinox, оснащенным 1,5-литровым мотором.

Новый Chevrolet Equinox RS 2024 будет доступен в Китае, США и других странах мира.

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Источник, фото: Carscoops