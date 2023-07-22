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Зачем китайская молодёжь пересаживается с электровелосипедов в инвалидные коляски?

Предприимчивая китайская молодежь начала использовать инвалидные кресла с электроприводом вместо электровелосипедов для обхода ограничений.

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Законы постоянно ужесточаются, вынуждая некоторых находчивых граждан ряда стран искать разного рода «лазейки» для обхода существующих запретов.

Именно так поступила китайская молодежь в ответ на введенные ограничения для электровелосипедов, ограничивающие их максимальную скорость и предписывающие подчиняться ПДД, в том числе спешиваться при пересечении пешеходного перехода.

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Оказывается, инвалидные коляски с электрическим приводом не подпадают под действие правил управления транспортными средствами и соответствующих законов, поэтому немудрено, что предприимчивая молодежь из города Гуанчжоу, что на юге Китая, решила пересесть со своих электровелосипедов на данный вид «транспорта», ведь это дает полную свободу.

Отсутствие необходимости иметь права, возможность объезда пробки прямо по тротуару и перспектива не платить за парковку – весомые преимущества.

Сами подростки не видят ничего предосудительного в такой замене.

Источник: Overclockers.ru

Фото: Newegg

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За РулемЛежнин Роман
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