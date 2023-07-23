В России стартовали продажи нового корейского кроссовера с классическим «автоматом»

В Россию приехал кроссовер SsangYong Tivoli, дилер запросил за него 2,6 млн рублей.

Дилеры из Москвы и Владивостока начали продавать SsangYong Tivoli 2023 года. Автомобили предлагаются как с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 163 л. с., так и с 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л. с., работающими в паре с классическим 6-ступенчатым «автомаом», а привод только передний.

В оснащении SsangYong Tivoli 2023 — 7 подушек безопасности, цифровая приборная панель, медиасистема с 10-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, ряд систем помощи водителю.

Стоит кроссовер от 2,6 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации.

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Источник: Автоновости дня

Фото: SsangYong